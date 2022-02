Memmingen | Müllfahrzeug beschädigt Oberleitung der Bahn – Züge fallen stundenlang aus

Am Samstagvormittag beschädigte ein Lkw an einem Bahnübergang die Oberleitung der Deutschen Bahn erheblich. Züge fallen über mehrere Stunden aus.

Der 49-jährige Fahrer eines Müll-Lkw befuhr die Stadtweiherstraße und wollte den dortigen Bahnübergang in Richtung Pulvermühlstraße überqueren. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer technischen Fehlfunktion der Hydraulik seines Greifarms. Diesen versuchte der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt zwar zu beheben, als er den Bahnübergang überquerte, war der Greifarm jedoch noch immer zu hoch eingestellt und verhakte sich mit der über ihm befindlichen Oberleitung. Diese wurde heruntergerissen und hing lose im Gleisbett und teilweise in einem angrenzenden Grundstück. Durch den Schaden wurde die Stromzufuhr unterbrochen und ein in Richtung Lindau fahrender Zug konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Zudem waren mehrere Bahnübergänge im Bereich Memmingen zeitweise geschlossen. Hier kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Da von dem Oberleitungskabel eine erhebliche Gefahr ausging, wurde der nähere Bereich gesperrt und Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses sensibilisiert. Eine Räumung war nicht erforderlich. Die Absperrmaßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und der freiwilligen Feuerwehr durchgeführt. Nach Erdung des betroffenen Kabels konnten die vorhandenen Sperrungen teilweise aufgehoben werden. Da die Arbeiten derzeit noch andauern, bleibt der Bahnübergang in der Stadtweiherstraße sowie im Dickenreiser Weg weiterhin geschlossen. Der Bahnverkehr zwischen Memmingen und Tannheim ist eingestellt. Die Dauer ist noch nicht abzusehen. Eine Umleitung wurde durch den Bauhof der Stadt Memmingen eingerichtet. Die elektrische Regionalbahn musste von einer Diesellok in den Bahnhof Memmingen zurückgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde beim dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Vor Ort befanden sich die Feuerwehr der Stadt Memmingen mit rund 14 Einsatzkräften, mehrere Polizeistreifen, Bauhof der Stadt Memmingen sowie mehrere Mitarbeiter der betroffenen Bahnunternehmen. Gegen den Fahrzeugführer wird zumindest wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

