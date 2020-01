Am 31.12.2019 gegen 12.00 Uhr sollte durch eine Streife der Polizeiinspektion Memmingen eine 47-Jährige am Bahnhof in Memmingen kontrolliert werden. Die 47-Jährige wurde zuvor vom Zugbeleiter im Zug ohne gültigen Fahrerschein erwischt. Bei der Kontrolle durch die Streife rastete die Dame unvermittelt aus und sprühte einer eingesetzten Beamtin Pfefferspray ins Gesicht, welches sie hinter einem Regenschirm versteckte.

Daraufhin wurde die Frau gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Dort konnten schließlich die Personalien der 47-Jährigen festgestellt werden. Dabei verhielt sie sich weiterhin aggressiv und trat in Richtung eines Beamten. Im Anschluss wurde die Dame aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in ein Krankenhauses verbracht.

Die eingesetzte Beamtin wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt. Die 47-Jährige erwartet nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Leistungserschleichung und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

