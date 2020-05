Memmingen | Sportlerehrung wurde dieses Jahr per Post verschickt, sogar bis nach Kanada

Not macht bekanntlich erfinderisch. Deswegen hat sich die Stadt Memmingen etwas einfallen lassen, um die Memminger Sportlerinnen und Sportler, die in diesem Jahr leider auf ihre beliebte Sportlerehrung verzichten müssen, trotzdem für ihre Leistungen zu ehren. Über 250 Päckchen wurden in den letzten Tagen verschickt – das Weiteste ging sogar bis nach Kanada. Gefüllt waren sie mit den Urkunden, der Siegerliste und dem diesjährigen Geschenk, einem Handtuch mit einer wunderschönen Ansicht des Marktplatzes.

Traditionsgemäß hätte Oberbürgermeister Manfred Schilder im März die Sportlerinnen und Sportler zur Ehrung in die Stadthalle eingeladen und ihnen die Urkunden und Geschenke persönlich überreicht. Aus dem gemeinsamen Abend mit bunten Showprogramm und anschließendem Büffet konnte in diesem Jahr aufgrund von Corona leider nichts werden. „Ich bedaure es sehr, dass die so liebgewonnene Sportlerehrung nicht stattfinden kann. Als Anerkennung ihrer außerordentlichen Leistungen wollten wir die Athletinnen und Athleten aber doch zumindest mit ihren Urkunden und dem Geschenk überraschen“, betonte Schilder. Die Sportlerinnen und Sportler und Mannschaften des Jahres dürfen sich zusätzlich über Pokale freuen.

„Wir hatten viele überragende Ergebnisse. Unter den zu Ehrenden sind nicht nur Deutsche und Bayerische Meister, sondern auch ein Weltmeister, der Schütze Erich Huber“, stellte das Stadtoberhaupt fest. „Auch im europäischen Wettkampf konnte unsere Mannschaft des Jahres, die Frauen-Eishockeymannschaft des ECDC Memmingen, mit dem 2. Platz beim Supercup „Elite Women Hockey League“ ihre Klasse unter Beweis stellen.“

Über die Auszeichnung Sportlerin des Jahres durften sich Julia Schäfer (Jugend), Verena Koinzer und Emmy Glaser (Senioren) freuen. Schäfer, die seit ihrem 4. Lebensjahr bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aktiv ist, überzeugte mit jeweils einem ersten Platz bei der Bayerischen und bei der Schwäbischen Meisterschaft im Rettungsschwimmen.

Der 19-jährigen Koinzer vom DJK Memmingen konnte unter anderem einen zweiten Platz bei der Süddeutschen Meisterschaft und bei der Bayerischen Meisterschaft im Dreikampf (Jugend A und Junioren) feiern, sowie einen ersten Platz bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft im Steinstoßen (Jugend A).

Unermüdliches Training brachte auch für Glaser vom TV Memmingen Erfolge. Die 78-jährige, die im Sommer täglich 1200 Meter im Freibad und im Winter 3 Mal wöchentlich im Hallenbad schwimmt, wurde bereits zum zweiten Mal für ihre Leistungen ausgezeichnet. Sie schaffte den Sprung nach ganz oben aufs Treppchen bei der Deutschen Meisterschaft über 100 und 200 Meter Freistil.

Bei den Männern erhielten Rüstü Köycü (Jugend), Holger Kastner und Erich Huber die Ehrung zum Sportler des Jahres. Köycü, der mit seinen 17 Jahren beim Sportclub „Herzblut“ trainiert, strebt eine Profilaufbahn als Kampfsportler an. Er errang unter anderem den ersten Platz beim World Cup (WMAC und WKU, U 18, bis 75 Kilogramm).

Holger Kastner vom TV Memmingen belegte den vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im Triathlon (Olympische Distanz, Altersklasse 40). Seit über 10 Jahren trainiert er Triathlon im Amateurbereich auf Leistungssportniveau.

Der 64-jährige Erich Huber war für den Schützenverein Eichenlaub Eisenburg und die Wettkampfschützen Gau Memmingen auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich und wurde mit dem Weltmeistertitel belohnt.

Bereits zum sechsten Mal wurde die Frauen-Eishockeymannschaft des ECDC Memmingen zur Mannschaft des Jahres gewählt. Die Eishockeyspielerinnen überzeugten auf ganzer Linie und wurden zum wiederholten Male Deutsche Meister und konnten international mit dem zweiten Platz beim europäischen Supercup „Elite Women Hockey League“ glänzen. Mitglieder der Mannschaft: Luisa Bottner, Taylor Day, Marie Delarbre, Mandy Dibowski, Daria Gleißner, Ronja Hark, Antonia Jekel, Lena Kartheininger, Katarina Jobst-Smith, Vanessa Muschik, Anna-Lena Niewollik, Katharina Ott, Tiana Rehder, Antje Sabautzki, Nadine Schattner, Lena Schurr, Emma Schweiger, Julia Seitz, Saskia Serbest, Carina Strobel und Marina Swikull.

Über die Ehrung zur Mannschaft des Jahres Jugend durften sich die Teammitglieder der U 15 Floorball Mannschaft des SV Amendingen freuen. Sie konnten sich in der noch jungen Sportart bei der Deutschen Meisterschaft den fünften Platz und bei der Bayerischen Meisterschaft den dritten Platz sichern. Mitglieder der Mannschaft: Maxine Abens, Benedikt Föhr, Nils Karg, Raphael Landherr, Kilian Lechner, Sophie Mayer, Georg Nusstein, Fabian Redle, Florian Schneider, Florian Schütz, Luca Stiegeler, Patrick Streifer, Dominik Thiel, Luis Voigtsberger und Lukas Zimmermann.

Außerdem dankte die Stadt Max Halder für sein langjähriges, ehrenamtliches Engagement beim TV Memmingen und zeichnete ihn für besondere Verdienste um den Sport mit dem Ehrenbecher der Stadt Memmingen aus. Seit 1976 ist er nicht nur Mitglied, sondern auch als Übungs- und später Abteilungsleiter aktiv. Den Posten des 1. Vorstands übernahm er 2017.

Im nächsten Jahr soll die Sportlerehrung wieder wie gewohnt stattfinden.