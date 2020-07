Memmingen | Verkauf fällt heuer aus – Spezialitäten aus Teramo können bestellt werden

Alle Jahre wieder… so schrieben wir die vergangenen Jahre immer freudig, wenn unsere Freunde aus Memmingens italienischer Partnerstadt Teramo mit viel Wein, reichlich Olivenöl, leckerer Wurst und feinem Käse im Gepäck nach Memmingen reisten. Anlass war traditionell das Weinfest.

Aufgrund der aktuellen Situation kann der Verkauf in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Damit Sie aber nicht auf die liebgewonnenen Öle und Weine verzichten müssen, bieten Ihnen der deutsch-italienische Freundeskreis und das Europabüro an, die Waren zu bestellen. Sie erhalten beispielsweise 1 Flasche biologisches Olivenöl „extra vergine“ 0,75l für 10€, 2l für 18€ und 5 l für 48€. Natürlich bieten wir Ihnen auch leckeren Wein an: Der schon traditionelle Biagi Trebbiano (Weißwein) im 3l Tetrapack kostet 10€, der 5l Pack 15€. Beim roten Montepulciano sind die Preise identisch. Auch dürfen Salami und Käse nicht fehlen………Eine detaillierte Preisliste können Sie gerne im Europabüro unter europabuero@memmingen.de anfordern. Dort nehmen wir auch gerne Ihre Bestellungen entgegen. Die Lieferung erfolgt Mitte September 2020.

So halten wir in diesen schwierigen Zeiten wenigstens die kulinarischen Verbindungen aufrecht und freuen uns umso mehr auf ein Wiedersehen in 2021.