Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat dem Oberbürgermeister der Stadt Memmingen, Manfred Schilder, zu dessen 65. Geburtstag am 4. Januar gratuliert und das zum Anlass genommen, Schilder für sein engagiertes Wirken als Mitglied des Stadtrats von 2014 bis 2017 und seit 2017 als Oberbürgermeister der Stadt Memmingen zu danken.

Herrmann schreibt in seinem Glückwunschbrief: „Für dieses Amt brachtest du neben Deinen beruflich erworbenen hervorragenden ökonomischen Kenntnissen auch Deine beim Sport und im Ehrenamt gereifte Fähigkeit zum Fair- und Teamplay mit – für Dich keine leeren Floskeln, sondern Erfolgsgeheimnis. Dein Gespür für den strategisch günstigen Augenblick und Dein Bestreben das Gespräch zu suchen, im Gespräch zu bleiben und Kompromisse zu finden, tun ihr Übriges.“

Mit Schilder an der Spitze, so Herrmann weiter, konnten im Stadtrat wichtige Weichenstellungen für die zukünftige Entwicklung Memmingens vorgenommen werden. „Zielstrebig, pragmatisch und mit großer Glaubwürdigkeit sorgst du in Deiner Heimatstadt für die Umsetzung von Planungsvorhaben, dabei immer der Prämisse folgend, einzig zum Wohle der Menschen zu handeln.“ Beispielhaft nannte Herrmann die Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts, mit dem sich die Stadt Memmingen auf den demografischen Wandel vorbereite.