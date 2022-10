In der Plenumssitzung des Stadtrats vom 24. Oktober 2022 wurde das Stadtklimakonzept für Memmingen beschlossen.

Der Stadtrat beschloss mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen das Stadtklimakonzept für die Stadt Memmingen. Memmingen nimmt als eine von acht Kommunen in Bayern an dem Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau des Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr teil. „Mit dem nun vorliegenden Konzept zur Stadtklimaanpassung wird der Stadt Memmingen ein Leitfaden an die Hand gegeben, der die klimatischen Gegebenheiten der Bestandssituation in Memmingen aufzeigt. Mit räumlichen und inhaltlichen Handlungsfeldern wird die Stadt in die Lage versetzt, die klimatischen Auswirkungen von Planungen besser abschätzen zu können und auch im Siedlungsbestand Klimaanpassungsmaßnahmen zielgerichtet umsetzen zu können“, erläuterte Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts, vor dem Stadtrat. „Mit dem erarbeiteten Stadtklimakonzept besitzt die Stadt Memmingen die Grundlage, Klimaanpassung in der Planung fundiert einzubringen.“

Das Stadtklimakonzept legt Ziele für die zukünftige Entwicklung der Stadt Memmingen in klimatischer Hinsicht fest, erklärte Dr. Martin Berchtold vom Raum- und Stadtplanungsbüro berchtoldkrass space & options (Karlsruhe): Trotz steigender Temperaturen soll die Lebensqualität in Memmingen erhalten bzw. verbessert werden und Gefahren durch extreme Hitze für Mensch und Natur reduziert werden.

Die Hitzebelastung im gesamten Stadtgebiet wird reduziert und vermieden.

Das bestehende Kaltluftsystem wird erhalten und geschützt.

Grünflächen und Entlastungsräume für die Bevölkerung werden erhalten, aufgewertet und ergänzt, insbesondere auch in stark betroffenen Bereichen.

Planungsgrundsätze auf Basis des Stadtklimakonzepts

Die Siedlungsstruktur und Freiräume sind vom Klima her zu denken und zu entwickeln und Aspekte der Klimaanpassung in alle Planungen zu integrieren.

Maßnahmen der Klimaanpassung sind prioritär in Gebieten mit hohem Handlungsbedarf umzusetzen.

Grünräume werden als kühlende Orte zur Entlastung der Bevölkerung entwickelt.

Stadtbäume, Verschattung und Entsiegelung haben eine große Wirkung und werden gezielt eingesetzt.

Wasser ist eine Ressource, die geschützt und nachhaltig genutzt wird.

Das Kaltluftsystem wird durch Freihalten kaltluftrelevanter Flächen, eine klimaoptimierte Siedlungsstruktur und Ausrichtung von Gebäuden gesichert.

Neubebauung ist unter Berücksichtigung von Aspekten des klimaangepassten Städtebaus zu gewährleisten.

Der Stadtverwaltung kommt bei der Umsetzung des Stadtklimakonzepts eine Vorbildfunktion zu. Alle Ämter und Einrichtungen sind aufgefordert, am selben Strang zu ziehen. Zudem wird eine Arbeitsgruppe aus allen Ämtern des Baureferats und des Stadtrats-Referats für Umwelt, Klima und Landwirtschaft gegründet. Verortet werden die Aufgaben im neu geschaffenen Amt für Klima und Umwelt. Die Arbeitsgruppe stimmt sich zu inhaltlichen Fragen, z.B. bei der Erarbeitung der Leitfäden der Klimaanpassung für jedes planende Amt oder kommunale Planungen, Bauprojekte und Konzepte in Bezug auf Klimaanpassung ab.

Neben der Stadtverwaltung soll natürlich auch die Bürgerschaft für die Klimaziele gewonnen werden. Dafür sind Wissensvermittlung über Öffentlichkeitsarbeit und ein zu schaffendes Angebot an Beratungsmöglichkeiten, z.B. für Dach- und Fassadenbegrünung, wichtige Hilfsmittel. Am Donnerstag, 24. November, wird es eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger zum Stadtklimakonzept geben. Dem schließt sich eine Schulung der Stadtverwaltung an.