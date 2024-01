Menschen gibt es… | Unbekannter bestiehlt die Sternsinger im Ostallgäu

Am Abend des 06.01.2024, gegen 16:50 Uhr, war eine Gruppe von Sternsingern in Ketterschwang in Ostallgäu unterwegs. Sie stellten ihren Bollerwagen am Straßenrand der Straße „Am Postberg“ ab und gingen zu einem gegenüberliegenden Haus, um dort zu singen.

Nach den aktuellen Ermittlungen geht man davon aus, dass der Diebstahl aus einem weißen VW Touran begangen wurde. Das Fahrzeug mit Münchener Kennzeichen fuhr in den Tatzeitraum in eine wenig befahrene Sackgasse und verließ diese kurze Zeit später wieder. Bitte wenden Sie sich bei Hinweisen zu den Tätern oder dem weißen Pkw an die Polizei Buchloe unter 08241/9690-0.