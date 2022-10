Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen aktuellen energie- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sorgen auch in der bayerischen Bevölkerung für große Verunsicherung.

Nur ein gutes Viertel der Wahlberechtigten (28 Prozent) in Bayern sieht mit Blick auf die aktuellen Verhältnisse im Land Anlass zur Zuversicht. Dies sind nur etwa halb so viele Befragte wie zu Jahresbeginn (-20 Punkte). Knapp zwei Drittel (64 Prozent; +20 Punkte) sind dagegen derzeit beunruhigt, ein Höchstwert im seit 1998 erhobenen BR-BayernTrend.

Die Beunruhigung zieht sich durch alle Bevölkerungsgruppen und Anhängerschaften von Parteien. Besorgt äußern sich insbesondere die Anhänger von AfD (82 Prozent) und Freien Wählern (64 Prozent). Aber auch in den Reihen von CSU, Grünen (jeweils 57 Prozent) und SPD (59 Prozent) überwiegt die Zahl jener, die sich besorgt über die aktuellen Verhältnisse zeigen.



Preisentwicklung: Sechs von zehn fürchten, Rechnungen nicht mehr zahlen zu können



Im Alltag der Bürgerinnen und Bürger macht sich bislang insbesondere die Preisentwicklung negativ bemerkbar. In Bayern sind sechs von zehn Wahlberechtigten (61 Prozent) besorgt, dass sie mit weiter steigenden Preisen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Damit ist die Angst, durch eine rapide Inflation persönlich überfordert zu werden, im Freistaat etwa ähnlich groß wie im Bundesschnitt (57 Prozent). Abgesehen von den Grünen-Anhängern (36 Prozent) überwiegen die Inflationssorgen in Bayern in allen Wählermilieus, am deutlichsten allerdings wiederum in den Reihen von AfD (79 Prozent) und Freien Wählern (67 Prozent).