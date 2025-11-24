Newsletter
Montag, November 24, 2025
7 C
London
Politik & Wirtschaft
Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist

Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius steht vor einer zweiten Amtszeit als Präsident des europäischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das “Handelsblatt” (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Industriekreise. Källenius, der seit Januar auf dem Posten ist, soll demnach ein weiteres Jahr anstreben. Anfang Dezember soll ihn ein Gremium des Verbands wiederwählen. Der Acea wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht dazu äußern.

Mercedes-Chef Vor Zweitem Jahr Als Oberster Autolobbyist
Mercedes-Stern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Acea ist die zentrale Lobbyorganisation der europäischen Autoindustrie auf EU-Ebene. Der Verband setzt sich für die Interessen von Europas Schlüsselindustrie ein, die nach eigenen Angaben direkt und indirekt 13,6 Millionen Menschen beschäftigt. Der Verband vertritt 16 große Hersteller von Pkw, Lkw, Transportern und Bussen in Europa.

Der deutsch-schwedische Manager pocht seit Beginn seiner Amtszeit als Cheflobbyist auf eine Lockerung der Klimaschutzregeln in der EU. Seine Amtszeit fällt in eine Zeit, in der europäische Behörden darüber diskutieren, ob und wie stark das bisherige Ziel aufgeweicht wird, dass ab 2035 keine neuen Verbrennerfahrzeuge mehr in der Europäischen Union zugelassen werden dürfen. Die Amtszeit des Acea-Präsidenten ist auf ein Jahr angelegt und kann einmal verlängert werden. Die Wiederwahl von Källenius durch das Board of Directors Anfang Dezember dürfte daher Formsache sein.

