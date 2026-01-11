Newsletter
Mercedes Hybrid gerät auf A96 nahe Buchloe in Brand: Fahrer unverletzt, 35.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mercedes Hybrid gerät auf A96 nahe Buchloe in Brand: Fahrer unverletzt, 35.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BUCHLOE. Am späten Sonntagnachmittag geriet ein Mercedes Hybrid auf der A96, 300 Meter vor der Abfahrt Buchloe – Ost, aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Brandursache und Auswirkungen

Der Pkw brannte vollständig aus. Der 23-jährige Fahrer bemerkte die Rauchentwicklung rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen abstellen. Glücklicherweise blieb er unverletzt und es bestand keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Schadenshöhe und Verkehrsstörungen

Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen ist der rechte Fahrstreifen der Autobahn noch gesperrt. Die Feuerwehr Buchloe übernahm die Absperrung und Löscharbeiten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

