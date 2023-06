Merching / B 2 / SS 2052– Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Gestern (01.06.2023) ereignete sich um 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 2 ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein Ford Fiesta fuhr auf der Bundesstraße 2 in nordwestlicher Richtung. Beim Abbiegen nach links in die Staatsstraße 2052 übersah er den entgegenkommenden Chrysler Fiat Freemont. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Anschließend schleuderte es den Chrysler in den stehenden KIA Picanto. Durch den Aufprall wurde der KIA nach hinten versetzt und streifte dabei mit seinem Anhänger den stehenden Opel Astra.

Der Fahrer des Ford Fiesta kam mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des Chrysler kam mit dem Rettungsdienst ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.

