type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Mercosur: SPD wirft Grünen Dummheit und Instinktlosigkeit vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach der Mercosur-Abstimmung im Europaparlament geht die SPD mit den Grünen hart ins Gericht und wirft ihnen Dummheit und Instinktlosigkeit vor.

Hafen von Rio de Janeiro (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der SPD-Parlamentsgeschäftsführer im Bundestag, Dirk Wiese, sagte der “Rheinischen Post” (Freitag): “Dass einige Grüne gemeinsam mit AfD und Linken das Inkrafttreten des Mercosur-Abkommens in der aktuellen politischen Lage verzögern, ist politisch dumm und instinktlos.”

Wiese ergänzte: “Hinzu kommt eine grüne Widersprüchlichkeit, die einen fassungslos macht.” Während die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge eine EU als Allianz der Gegenmacht fordere und den kanadischen Premierminister für seine Rede in Davos lobe, “waren es jahrelang die Grünen in Person von Katharina Dröge, die das wichtige Freihandelsabkommen CETA mit Kanada aktiv bekämpft haben”, sagte Wiese. Jetzt hätten die Grünen “erneut die Schlagkraft der EU geschwächt”.

Mehrere Europaabgeordnete der Grünen hatten am Mittwoch dafür gestimmt, den Mercosur-Vertrag dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Dadurch dürfte sich die Ratifizierung verzögern. Kritiker des Abkommens befürchten, eine verstärkte, weitere Abholzung des Regenwalds, eine fehlende industrielle Perspektive für die südamerikanischen Länder sowie Nachteile für europäische Bauern.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Mittelfranken

DNA-Spur verknüpft Mordfälle an Mädchen in Oberasbach und Kempten

0
In der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach, Landkreis Fürth, von einem unbekannten Täter ermordet. Eine neue DNA-Spur zeigt eine Verbindung zum Mordfall Sonja Hurler aus dem Jahr 1981.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Politik & Wirtschaft

Trump verkündet Einigung im Grönland-Konflikt – Keine Strafzölle

0
US-Präsident Donald Trump hat die für 1. Februar im...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2026

0
Spickel-Herrenbach – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt Am Montag (19.01.2026) verletzte...

Neueste Artikel