Samstag, Januar 10, 2026

1 Min.Lesezeit

Mercosur: Von der Leyen erwartet Ausfuhr-Plus von 50 Milliarden Euro

Von DTS Nachrichtenagentur

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) erwartet, dass insbesondere Deutschland vom Mercosur-Abkommen mit Südamerika profitieren wird. “Exportstarke Nationen wie Deutschland werden besonders profitieren, wenn Europas Ausfuhren in die Mercosur-Region bis 2040 um geschätzte 50 Milliarden Euro ansteigen”, sagte von der Leyen der “Bild” (Samstagausgabe).

Ursula von der Leyen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Noch vor dem Herbst” werde die größte Freihandelszone der Welt mit mehr als 700 Millionen Konsumenten Realität. Das bedeute “kräftigen Rückenwind für Europas Wirtschaft”, so von der Leyen. Das Abkommen nannte sie “historisch”.

Chancen sieht von der Leyen jetzt vor allem für Krisen-Sektoren. “Für Branchen, die in den vergangenen Jahren besonders zu kämpfen hatten, wie der Maschinenbau, die Autoindustrie oder unseren Chemiesektor öffnet sich kurzfristig das Tor zu einem riesigen neuen Absatzmarkt”, sagte die EU-Kommissionspräsidentin. “Sie werden die ersten sein, die von der Offenheit unserer südamerikanischen Partner profitieren.”

Das werde sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken. “Zehntausende kleine und mittlere Unternehmen in Europa können bald schlanke Exportverfahren nutzen und sofort 4 Milliarden Euro Einfuhrzölle sparen. Das ist ein handfester Vorteil gegenüber der globalen Konkurrenz und sichert gute Arbeitsplätze auf unserem Kontinent”, sagte von der Leyen.

Die EU-Kommissionspräsidentin plädierte dafür, den Freihandel noch auf zwei andere Kontinente auszuweiten. “Die Kommission wird in den kommenden Wochen alles daran setzen, auch die laufenden Verhandlungen mit Indien und Australien über die Ziellinie zu bringen. Jedes europäische Handelsabkommen sichert unseren Unternehmen zusätzliche Absatzchancen und Zugang zu wichtigen Rohstoffen”, sagte sie. “Jeder Abschluss macht Europa auch politisch ein Stück stärker und unabhängiger.”

Neueste Artikel