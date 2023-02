Der 36-Jährige wurde am Wochenende in einem Waldstück bei Mering tot aufgefunden. Ein Unfallgeschehen oder ein Zutun Dritter wird derzeit nicht angenommen. Wie in solchen Fällen üblich hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

