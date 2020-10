Am 02.10.2020, 21:35 Uhr, hielt eine Verkehrsteilnehmerin in Mering im eingeschränkten Haltverbot an, um zu telefonieren. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer war über diese Parksituation dermaßen erbost, sodass er in das geöffnete Fenster des parkenden Pkw spuckte.

Es entwickelte sich eine verbale Streitigkeit, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Bei der anschließenden Streitschlichtung konnte festgestellt werden, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von ca. 1,64 ‰ wurde gegen den Fahrradfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.