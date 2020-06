Merkel: Corona-Pandemie zentrale Aufgabe für EU-Ratsvorsitz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Überwindung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen als zentrale Aufgabe während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt. Die Pandemie habe bereits mehr als hunderttausend Menschen in Europa das Leben gekostet, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. „Und auch zentrale europäische Errungenschaften wie die Freizügigkeit und die offenen Grenzen waren und sind zum Teil noch eingeschränkt.“

Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Sie werde EU-Ratspräsident Charles Michel dabei unterstützen, „so rasch wie möglich“ einen neuen EU-Haushalt aufzustellen und Aufbaumaßnahmen zu verabschieden, damit die europäische Wirtschaft wieder wachse und der soziale Zusammenhalt gesichert werde. Darüber hinaus stehe Europa vor drei „Schlüsselherausforderungen“: Klimaneutralität zu erreichen, die „digitale Souveränität“ und Europa nach außen handlungsfähiger zu machen.