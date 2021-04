Merkel: Deutschland bereitet Unterstützungsmission für Indien vor

Deutschland bereitet angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage in Indien eine Unterstützungsmission vor. Das ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag über Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilen. „Ich möchte den Menschen in Indien mein Mitgefühl für das schreckliche Leid ausdrücken, das Covid-19 erneut über ihr Land gebracht hat“, so die CDU-Politikerin.

Fahne von Indien, über dts Nachrichtenagentur

„Der Kampf gegen die Pandemie ist unser gemeinsamer Kampf.“ Deutschland stehe Seite an Seite in Solidarität mit Indien. Das südasiatische Land hatte zuletzt mehrere Tage in Folge neue Höchstwerte bei den Neuinfektionszahlen gemeldet.

Das Gesundheitssystem gerät immer mehr unter Druck. Eine neu entdeckte Virus-Mutation sorgt zudem bei Experten für Sorge.