Merkel drängt auf Waffenstillstand in Bergkarabach

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drängt auf einen Waffenstillstand in der Konfliktregion Bergkarabach. In Telefonaten mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan und dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten Ilham Alijew habe sie entsprechende Forderungen gestellt, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag mit. Sie forderte demnach die Rückkehr an den Verhandlungstisch.

Die OSZE biete mit der Minsk-Gruppe das hierfür geeignete Forum. Die Nachbarländer sollten zur friedlichen Lösung beitragen. Bergkarabach ist eine mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region im Südosten des Kleinen Kaukasus, welche zwischen Armenien und Aserbaidschan umstritten ist.

Nach schweren Gefechten hatte sich der Konflikt zuletzt wieder zugespitzt. Beide Seiten verhängten das Kriegsrecht.