Donnerstag, Dezember 11, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merkel sieht Europa vor “großer Schlacht” mit USA um KI

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angela Merkel (CDU) sieht Europa bei Fragen zu Künstlicher Intelligenz vor “einer großen Schlacht” mit den USA. Das sagte die ehemalige Bundeskanzlerin bei einer Veranstaltung des “Sterns” in Berlin.

Merkel Sieht Europa Vor &Quot;Großer Schlacht&Quot; Mit Usa Um KiAngela Merkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es wird eine entscheidende Frage, ob wir digitale Medien kontrollieren können. Wie sieht der Algorithmus aus? Wer bestimmt über den?”, erklärte Merkel. Hier müssten dringend “Leitplanken eingezogen” werden. “Über jede neue Technologie muss am Ende der Mensch entscheiden können. Wir brauchen da Regeln”, sagte die Altkanzlerin. “Das wird bei Künstlicher Intelligenz genauso sein.”

Auch zu ChatGPT hat die Ex-Kanzlerin eine klare Meinung. Auf die Unentschlossenheit des Chatbots angesprochen, wenn man ihn frage, ob ihre Kanzlerschaft gelungen gewesen sei, sagte sie: “ChatGPT ist feige. Der redet einem gern nach dem Mund.” So wie man es dort eingebe, werde man auch entsprechende Antworten bekommen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel