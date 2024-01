In den Morgenstunden wurde ein Fußgänger, der auf der Staatsstraße 2027 im Ortsbereich Mertingen lief, von einem Pkw erfasst. Der Schwerverletzte verstarb, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und zeitnaher Verlegung in ein Krankenhaus, schließlich an den Folgen seiner Verletzungen.

Am Montag, 22.01.2024 gegen 06:30 Uhr fuhr der 67-jährige Fahrer eines Pkw, VW Golf, vom Kreisverkehr an der B2 kommend, auf der Staatsstraße 2027 in Fahrtrichtung Lauterbach. Kurz nach der Einmündung Hagenmühlenweg erfasste das Fahrzeug einen Fußgänger in dunkler Kleidung, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn der Staatsstraße 2027 befand. Dabei zog sich der 22-jährige Fußgänger schwerste Verletzungen zu. Trotz der bereits von Ersthelfern eingeleiteten Hilfsmaßnahmen, anschließender Reanimation durch den Rettungsdienst und zeitnahem Transport in eine Klinik zur weiteren Versorgung des Verletzten, verstarb dieser kurz vor 09:00 Uhr im Krankenhaus.

Auch der alleine im Pkw befindliche Fahrer des VW Golf erlitt eine Armfraktur sowie einen schweren Schock und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Für die Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Rain am Lech erfolgte eine Vollsperrung der Staatsstraße im Bereich der Unfallstelle. Neben Absperrmaßnahmen übernahm die alarmierte FFW Mertingen auch die Ausleuchtung der Unfallstelle.

Seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt sowie die Sicherstellung des Pkw und eine Leichenblutentnahme angeordnet. Ein beim Pkw-Fahrer durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.

Nach Abschluss der Untersuchungen des Gutachters konnte die Staatsstraße gegen 10:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zeugen des Unfalls, die der Polizei bisher nicht namentlich bekannt sind, sind aufgerufen sich unter der Telefonnummer 09090/70070 bei der Polizei Rain zu melden.