Merz begrüßt Waffenruhe im Nahen Osten
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Merz begrüßt Waffenruhe im Nahen Osten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die zweiwöchige Waffenruhe begrüßt, auf die sich die USA und der Iran in der Nacht verständigt haben. „Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln“, sagte der Kanzler am Mittwoch. Dies werde sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen.

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Entsprechende Verhandlungen dienten dem Schutz der iranischen Zivilbevölkerung und der Sicherheit in der Region; sie könnten eine schwere weltweite Energiekrise abwenden, so Merz. Die Bundesregierung unterstütze diese diplomatischen Bemühungen. Dazu stehe man in engem Austausch mit den USA und anderen Partnern. Deutschland werde zudem „in geeigneter Weise“ dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Hormus-Straße zu gewährleisten, fügte der Kanzler hinzu.

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