Merz bereit zur Mehrheitsbeschaffung für Scholz in Asylfragen

CDU-Chef Friedrich Merz ist dazu bereit, dem Bundeskanzler zu einer Mehrheit in Asylfragen zu verhelfen, wenn dieser mit den Grünen eine solche nicht erreicht. „Wir haben gesagt, wenn der Bundeskanzler mit den Grünen keine Mehrheit im Parlament hat, dann sind wir bereit mit ihm darüber zu sprechen, ob er sie mit uns hat“, sagte Merz am Mittwoch dem Fernsehsender „Welt“. „Die Grünen sind bisher das Problem in dieser ganzen Debatte, und wenn der Bundeskanzler eine Lösung sucht, dann sind wir bereit darüber zu sprechen. Das heißt nicht, dass wir in diese Regierung eintreten.“

Friedrich Merz am 23.09.2023, über dts Nachrichtenagentur