Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz beruft neuen Rat für Nachhaltige Entwicklung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat im Bundeskabinett die Neuberufung der Mitglieder des Rats für Nachhaltige Entwicklung bekannt gegeben.

Friedrich Merz am 28.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Das teilte die Bundesregierung am Mittwoch mit. Der 15-köpfige Rat soll die Regierung bei der Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen. Ziel ist es, aus der aktuellen Strategie einen “bürgernahen Aktionsplan” zu entwickeln, der auf ein “handlungsorientiertes Format” setzt.

Der Nachhaltigkeitsrat berät die Bundesregierung in allen Fragen der nachhaltigen Entwicklung. Die Mitglieder des Rats repräsentierten mit ihrem fachlichen und persönlichen Hintergrund die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekte nachhaltiger Entwicklung. Neben seiner Beratungsfunktion trage der Rat das Thema “Nachhaltigkeit” auch in die Gesellschaft und Öffentlichkeit. “Damit leistet er einen sehr wichtigen Beitrag für die Zukunft unseres Landes”, sagte der Bundeskanzler.

Dem Rat gehören künftig sechs Frauen und neun Männer an. Neu berufen wurden unter anderem Stefan Bayer vom German Institute for Defence and Strategic Studies und Bettina Bernadotte af Wisborg, langjährige Geschäftsführerin der Mainau GmbH. Die Berufung erfolgt für eine dreijährige Amtsperiode durch den Bundeskanzler. Die konstituierende Sitzung des neuen Rats werde zeitnah stattfinden.

