Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
10.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Merz bezeichnet Indien als “Wunschpartner”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die bilateralen Beziehungen zu Indien deutlich vertiefen. Daran habe man ein “fundamentales Interesse”, sagte er am Montag nach einem Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat.

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“So wichtig Europa und die transatlantischen Beziehungen für uns Deutsche bleiben: Wir müssen heute ein weiteres, ein größeres Netz an Partnerschaften knüpfen – und zwar schnell und mit langem Atem zugleich”, so Merz. Indien sei dabei ein “Wunschpartner” für Deutschland. Als Beispiel nannte der Kanzler die verteidigungspolitische Zusammenarbeit, den Ausbau der zivilen wirtschaftlichen Beziehungen oder die Zusammenarbeit in zentralen Bereichen wie kritische Mineralien und künstliche Intelligenz.

“Die Voraussetzungen für unsere erneuerte und vertiefte Partnerschaft, sie könnten kaum besser sein als gegenwärtig”, fügte der Kanzler hinzu. “Deutschland als der einwohnerstärkste und wirtschaftlich stärkste Staat der Europäischen Union und Indien als die größte Demokratie der Welt. Uns verbinden grundlegende Werte.”

Der Besuch in Indien ist die erste große Asienreise von Merz im Rahmen seiner Kanzlerschaft. Es gilt als Signal, dass er diese in Indien und nicht in China absolviert.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
FC Augsburg

Klarer Fehlstart ins neue Jahr: FCA unterliegt in Gladbach deutlich

0
Der FC Augsburg ist mit einer herben Niederlage ins...
Politik & Wirtschaft

AfD-Chefin Weidel fordert im Grönland-Konflikt Gelassenheit

0
Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagiert auf die...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel