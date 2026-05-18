Merz: Bulgarien zeigt bei Ukraine “europäische Solidarität”
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Merz: Bulgarien zeigt bei Ukraine “europäische Solidarität”

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht Bulgarien auch unter dem neuen bulgarischen Ministerpräsidenten Rumen Radew als Unterstützer der Ukraine.

Friedrich Merz und Rumen Radew am 18.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

Er sei “froh und dankbar”, dass Bulgarien den Weg des Drucks auf Russland “in europäischer Solidarität mitgehen” wolle, sagte Merz am Montag nach einem Treffen mit Radew im Kanzleramt.

Dass Europa seit dem Antritt der neuen ungarischen Regierung zu einer “neuen Geschlossenheit und Entschlossenheit” gefunden habe, “wird uns dem Frieden auch ein Stück näher bringen”, fügte der Kanzler hinzu.

Radew gilt als Moskau-nah und hatte sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch zur Europäischen Union und deren militärische Unterstützung für die Ukraine geäußert. Seit seinem Wahlsieg im April zeigte sich Radew zu diesem Thema jedoch deutlich moderater.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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