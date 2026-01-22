type here...
Merz dankt Trump für Abkehr von Grönland-Plänen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat US-Präsident Donald Trump für die Abkehr von dessen Annexionsplänen für Grönland gedankt. “Ich bin sehr dankbar, dass Präsident Trump Abstand von seinen ursprünglichen Plänen genommen hat, Grönland zu übernehmen, und ich bin auch dankbar, dass er davon Abstand genommen hat, jetzt am 1. Februar zusätzliche Zölle aufzuerlegen”, sagte er vor der informellen Tagung des Europäischen Rates am Donnerstag.

Nuuk auf Grönland am 20.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Das alles sei ein Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, einen Weg zu finden, wie man gemeinsam in den schwierigen Zeiten vorankomme, so Merz. “Es hat sich gezeigt, dass Geschlossenheit und Entschlossenheit auf der europäischen Seite durchaus etwas bewirken können.”

Merz sprach sich dafür aus, zu versuchen, die Nato zu erhalten. “Dieses transatlantische Bündnis gibt man nicht einfach einmal so auf. Wir haben es über 75 Jahre hinweg aufgebaut”, sagte der CDU-Politiker. Es sei das erfolgreichste politische Bündnis, das es jemals zwischen Europa und den USA gegeben habe. “Es ist kein reines Militärbündnis, sondern es ist ein politisches Bündnis.” Trump habe allerdings damit recht, dass die Europäer mehr für die Verteidigung tun müssten.

