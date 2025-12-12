Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
Politik & Wirtschaft
Merz empfängt Selenskyj und andere Regierungschefs am Montag

Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Montag unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin empfangen.

Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die Bundesregierung am Freitag mitteilte, kommt Selenskyj “zu deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgesprächen und zu einem Austausch über den Stand der Friedensverhandlungen in der Ukraine”.

Am Abend sollen “zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato zu den Gesprächen hinzustoßen”. Konkrete Namen für diese erweiterte Gästeliste wurden zunächst nicht genannt.

Neueste Artikel