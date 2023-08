Merz hält sich in K-Frage weiter bedeckt

CDU-Chef Friedrich Merz hält sich in der Frage des nächsten Kanzlerkandidaten der Union weiter bedeckt. „Das entscheiden wir gemeinsam und nicht öffentlich“, sagte Merz am Sonntag im sogenannten „Sommerinterview“ der ARD. „Wir haben jetzt Sommer 2023. Wir reden über den Spätsommer 2024 und über die Bundestagswahl 2025.“

Friedrich Merz am 27.08.2023, über dts Nachrichtenagentur

Er und CSU-Chef Markus Söder hätten eine „gemeinsame Verantwortung“ für die Union. „Wir haben eine gemeinsame Bundestagsfraktion. Wir gehen gemeinsam in die nächsten Wahlen“, so Merz. Söder hatte sich Anfang August dafür ausgesprochen, über den Kanzlerkandidaten der Union erst nach den Wahlen in Ostdeutschland im kommenden Jahr zu entscheiden. Zur Begründung hatte der bayerische Ministerpräsident gesagt, dass es wenig Sinn mache, einen Kanzlerkandidaten in drei Landtagswahlen zu schicken. Merz sagte jetzt dazu, dass das in den ostdeutschen Landesverbänden „zum Teil anders gesehen“ werde. Auf einen genauen Termin zur Klärung der K-Frage wollte sich der CDU-Chef noch nicht festlegen.