Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz hat als Kanzler noch keine Anzeige wegen Beleidigung gestellt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in seiner Amtszeit als Regierungschef noch keine Anzeige wegen Beleidigung gestellt. Der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille verneinte am Montag in Berlin eine entsprechende Frage der dts Nachrichtenagentur.

Merz Hat Als Kanzler Noch Keine Anzeige Wegen Beleidigung Gestellt
Friedrich Merz am 05.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Zuvor hatte die “Welt” berichtet, dass Merz als er Oppositionsführer der Union im Bundestag zahlreiche Strafanträge wegen Beleidigungen gestellt habe. Das Abgeordnetenbüro von Merz bestätigt die Vorgänge demnach weitgehend. “Der Bundestagsabgeordnete des Hochsauerlandkreises, Friedrich Merz”, habe “in der letzten Legislaturperiode einige Beleidigungen gegen seine Person in den Sozialen Medien strafrechtlich verfolgen lassen”. “Schadensersatzzahlungen und Geldstrafen” habe Merz “in voller Höhe für soziale Zwecke im Hochsauerlandkreis gespendet”, teilte ein Sprecher mit.

Aus Dokumenten geht der Zeitung zufolge hervor, dass Merz als Abgeordneter Strafanträge gegen Menschen stellte, die ihn unter anderem “kleinen Nazi”, “Arschloch” oder “drecks Suffkopf” nannten. Bei den Aussagen “kleiner Nazi” und “drecks Suffkopf” kam es den Unterlagen zufolge anschließend zu Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten. Die Hausdurchsuchung wegen “drecks Suffkopf” soll von einem Gericht für rechtswidrig erklärt worden sein.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...

Neueste Artikel