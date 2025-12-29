Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz ist wahrscheinlich “kein großer Böllerer”

DTS Nachrichtenagentur
Die Haltung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem möglichen Böllerverbot bleibt weiter unklar, auch wenn es aus seinem Umfeld Signale gibt, dass er wahrscheinlich kein großer Fan von Pyrotechnik ist.

Merz Ist Wahrscheinlich &Quot;Kein Großer Böllerer&Quot;
Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er habe zwar noch nicht die Gelegenheit gehabt, mit dem Bundeskanzler darüber zu sprechen, wie er persönlich zum Böllern stehe, könne sich aber vorstellen, dass Merz “kein großer Böllerer ist”, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Das sei aber nur Spekulation.

In Bezug auf die in den letzten Monaten unter anderem von Polizeigewerkschaften vorangetriebene Initiative für ein bundesweites Böllerverbot verwies der Sprecher auf die Position des Innenministers. Demnach ist kein “sogenanntes Böllerverbot” geplant. Es soll aber im kommenden Jahr darüber beraten werden, ob Länder und Kommunen im Rahmen einer Veränderung der Sprengstoffverordnung mehr Rechte zur Steuerung und Regelung von Silvesterfeuerwerken bekommen sollen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

