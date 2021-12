Merz: Kontaktbeschränkungen erst nach Weihnachten sind richtig

Der künftige CDU-Vorsitzende Friedrich Merz befürwortet die Beschlüsse von Bund und Ländern zu den Kontaktbeschränkungen erst zum 28. Dezember. „Insgesamt ist die Entscheidung richtig, auch wenn in einzelnen Bundesländern – je nach Betroffenheitslage – Kontaktbeschränkungen früher greifen“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Donnerstagausgaben). Er könne verstehen, dass einige Länder die Kontraktbeschränkungen gern schneller und früher hätten.

Fahrgäste mit Mund-Nasen-Schutz, über dts Nachrichtenagentur

„Die Menschen müssen sich aber auch auf solche Maßnahmen vorbereiten können“, sagte Merz. Genau das hätten die Ampel-Regierung im Bund und die Ministerpräsidenten der Länder mit ihren Beschlüssen am Dienstagabend berücksichtigt. „Ihre Beschlüsse sind plausibel und nachvollziehbar“, so der CDU-Politiker, der in einem Mitgliederentscheid der CDU zum neuen Vorsitzenden bestimmt wurde. Auf einem Parteitag im Januar soll das Ergebnis bestätigt werden.