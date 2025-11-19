Newsletter
Mittwoch, November 19, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz plaudert mit Starmer und Macron beim Abendessen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat wie angekündigt am Dienstagabend nach dem Gipfel zur “digitalen Souveränität” Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierminister Keir Starmer zu einem informellen Abendessen in Berlin eingeladen.

Merz Plaudert Mit Starmer Und Macron Beim Abendessen
Starmer, Macron, Merz am 18.11.2025, Handout Bundesregierung/Bergmann via dts Nachrichtenagentur

“Das Gespräch im kleinen Kreis bot Gelegenheit, sich zu klassischen Themen der E3 wie dem Krieg in der Ukraine, Nahost und Iran auszutauschen”, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am späten Abend in Berlin.

“Es bestand Einigkeit darüber, zu wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Fragen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und europäische Partner wie Polen und Italien eng einzubeziehen”, hieß es weiter. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

