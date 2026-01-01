Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz schickt Kondolenztelegramm in die Schweiz

Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem schweren Brand mit dutzenden Toten im Schweizer Skiort Crans-Montana hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Kondolenztelegramm an den Bundespräsidenten der Schweiz, Guy Parmelin, geschickt.

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“An diesem Neujahrstag erfüllen uns die Nachrichten aus Crans-Montana mit großer Trauer”, schreibt Merz darin. Und weiter: “Ich möchte Ihnen, dem schweizerischen Volk und den betroffenen Familien mein tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Menschen, die von dieser Tragödie betroffen sind. Den Verletzten wünschen ich eine schnelle und vollständige Genesung.”

In der Silvesternacht war in einer Bar in Crans-Montana ein Feuer ausgebrochen. Nach letzten Angaben der Polizei kamen rund 40 Menschen ums Leben, etwa 115 Menschen wurden verletzt. Die Brandursache ist bisher unklar.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

