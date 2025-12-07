Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Merz stellte als Abgeordneter zahlreiche Anzeigen wegen Beleidigung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat offenbar zahlreiche Strafanträge wegen Beleidigungen gestellt, als er Oppositionsführer der Union im Bundestag war. Das berichtet die “Welt am Sonntag” unter Berufung auf Dokumente wie Strafanträge, Ermittlungsakten und Anwaltsschreiben.

Merz Stellte Als Abgeordneter Zahlreiche Anzeigen Wegen Beleidigung
Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Abgeordnetenbüro von Merz bestätigt die Vorgänge weitgehend. “Der Bundestagsabgeordnete des Hochsauerlandkreises, Friedrich Merz”, habe “in der letzten Legislaturperiode einige Beleidigungen gegen seine Person in den Sozialen Medien strafrechtlich verfolgen lassen”. “Schadensersatzzahlungen und Geldstrafen” habe Merz “in voller Höhe für soziale Zwecke im Hochsauerlandkreis gespendet”, teilte ein Sprecher mit.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Merz als Abgeordneter Strafanträge gegen Menschen stellte, die ihn unter anderem “kleinen Nazi”, “Arschloch” oder “drecks Suffkopf” nannten. Bei den Aussagen “kleiner Nazi” und “drecks Suffkopf” kam es den Unterlagen zufolge anschließend zu Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten. Die Hausdurchsuchung wegen “drecks Suffkopf” wurde von einem Gericht für rechtswidrig erklärt.

Die “Welt am Sonntag” zitiert auch aus Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Berlin, die im Falle mutmaßlicher Merz-Beleidigungen ermittelte. Einer dieser Fälle dreht sich um einen Tweet vom 28. September 2023 mit dem Text “Neuer Definitionsversuch: Arschlöcher sind Menschen, deren verbaler Output nicht von ihrem analen Output zu unterscheiden ist. #Merz #Merzbohren.” Die Staatsanwaltschaft führt diesen Vorgang im Bereich politisch motivierter Kriminalität, Unterkategorie Extremismus.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Kreis Lindau | Großeinsatz am Bahnhof Hergatz – und plötzlich kommt der Nikolaus

0
Am Freitagabend kam es gegen 19:50 Uhr zu...

Neueste Artikel