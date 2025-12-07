Merz stellte als Abgeordneter zahlreiche Anzeigen wegen Beleidigung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat offenbar zahlreiche Strafanträge wegen Beleidigungen gestellt, als er Oppositionsführer der Union im Bundestag war. Das berichtet die “Welt am Sonntag” unter Berufung auf Dokumente wie Strafanträge, Ermittlungsakten und Anwaltsschreiben.

Das Abgeordnetenbüro von Merz bestätigt die Vorgänge weitgehend. “Der Bundestagsabgeordnete des Hochsauerlandkreises, Friedrich Merz”, habe “in der letzten Legislaturperiode einige Beleidigungen gegen seine Person in den Sozialen Medien strafrechtlich verfolgen lassen”. “Schadensersatzzahlungen und Geldstrafen” habe Merz “in voller Höhe für soziale Zwecke im Hochsauerlandkreis gespendet”, teilte ein Sprecher mit.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Merz als Abgeordneter Strafanträge gegen Menschen stellte, die ihn unter anderem “kleinen Nazi”, “Arschloch” oder “drecks Suffkopf” nannten. Bei den Aussagen “kleiner Nazi” und “drecks Suffkopf” kam es den Unterlagen zufolge anschließend zu Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten. Die Hausdurchsuchung wegen “drecks Suffkopf” wurde von einem Gericht für rechtswidrig erklärt.

Die “Welt am Sonntag” zitiert auch aus Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Berlin, die im Falle mutmaßlicher Merz-Beleidigungen ermittelte. Einer dieser Fälle dreht sich um einen Tweet vom 28. September 2023 mit dem Text “Neuer Definitionsversuch: Arschlöcher sind Menschen, deren verbaler Output nicht von ihrem analen Output zu unterscheiden ist. #Merz #Merzbohren.” Die Staatsanwaltschaft führt diesen Vorgang im Bereich politisch motivierter Kriminalität, Unterkategorie Extremismus.