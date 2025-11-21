Newsletter
Freitag, November 21, 2025
6.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Merz telefoniert mit Macron, Starmer und Selenskyj zur Ukraine

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

Merz Telefoniert Mit Macron, Starmer Und Selenskyj Zur Ukraine
Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sie sagten dabei der Ukraine ihre “unveränderte und volle Unterstützung auf dem Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden” zu, teilte der Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Die vier Staats- und Regierungschefs “begrüßten” demnach die Bemühungen der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Insbesondere begrüßten sie das “Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine” und die “Bereitschaft, der Ukraine solide Sicherheitsgarantien zu gewähren”.

Dazu vereinbarten sie enge Abstimmung miteinander, mit den anderen europäischen Partnern und mit Washington, hieß es. Sie verabredeten, weiterhin das Ziel zu verfolgen, “vitale europäische und ukrainische Interessen langfristig zu wahren”. Dazu gehöre unter anderem, dass die Kontaktlinie Ausgangspunkt einer Verständigung sei, und dass die ukrainischen Streitkräfte imstande bleiben müssten, die Souveränität der Ukraine “wirkungsvoll” zu verteidigen.

Sie waren sich laut Kornelius einig, dass jede Vereinbarung, die die europäischen Staaten, die Europäische Union oder die Nato betrifft, einer Zustimmung der europäischen Partner bzw. eines Konsenses der Alliierten bedarf.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Günzburg

Schwerer Verkehrsunfall bei Münsterhausen (Lkr. Günzburg) – Fahrer schwer verletzt

0
Am Abend des 20. November 2025 ereignete sich auf...
Polizeipräsidium München

Unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park gefunden: Polizei ermittelt wegen möglichem Gewaltdelikt im Landkreis München

0
Am Donnerstag, den 20. November 2025, fand ein Zeuge...
Polizei & Co

85-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß in Augsburg-Firnhaberau

0
Am Dienstag, dem 18. November 2025, ereignete sich ein...
Dillingen

Zug entgleist nach Crash mit LKW – Unfall in Steinheim im Kreis Dillingen

0
Am Donnerstagnachmittag (21.08.2025) ist es auf der Zugstrecke zwischen...

Neueste Artikel