Sonntag, November 2, 2025
9.1 C
London
Politik & Wirtschaft
Merz telefoniert mit Netanjahu zu Situation in Gaza

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Sonntag mit dem Ministerpräsidenten von Israel, Benjamin Netanjahu, telefoniert.

Blick von Israel in den Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mitteilte, tauschten sich beide darüber aus, wie eine “weitere Stabilisierung des Waffenstillstands in Gaza” erreicht werden könne.

Merz und Netanjahu waren sich laut Kornelius einig, dass die humanitäre Hilfe die Menschen in Gaza “sicher und in ausreichendem Maße” erreichen müsse. Die Hamas müsse die sterblichen Überreste der letzten Geiseln umgehend übergeben.

