Dienstag, November 25, 2025
6.5 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz telefoniert wieder mit Selenskyj – Kaum Details bekannt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Dienstag erneut mit dem Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Das teilte die Bundesregierung am frühen Nachmittag mit.

Merz Telefoniert Wieder Mit Selenskyj - Kaum Details Bekannt
Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zum Inhalt des Gesprächs gab es aber nur oberflächliche Angaben. “Im Nachgang der Genfer Gespräche von Sonntag tauschten sich der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident über den Stand der Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine aus”, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Erst letzten Freitag hatte Merz mit Selenskyj telefoniert, auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer nahmen daran teil. Merz, Macron und Starmer hätten der Ukraine ihre “unveränderte und volle Unterstützung auf dem Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden” zugesichert, hieß es nach dem Gespräch.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

