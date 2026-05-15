Merz telefoniert wieder mit Trump
Politik & Wirtschaft

Merz telefoniert wieder mit Trump

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat wieder mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Er habe ein “gutes Telefonat” gehabt, schrieb Merz am Freitag auf X/Twitter. Trump sei bei dem Gespräch auf seiner Rückreise aus China gewesen.

Friedrich Merz und Donald Trump (Archiv), Bergmann, Guido/BPA via dts Nachrichtenagentur

“Wir sind uns einig: Iran muss jetzt an den Verhandlungstisch. Die Straße von Hormus muss geöffnet werden. Teheran darf keine Nuklearwaffen haben”, so Merz. Er habe mit Trump auch über eine Friedenslösung für die Ukraine gesprochen und sich mit ihm vor dem Nato-Gipfel in Ankara abgestimmt. “Die USA und Deutschland sind starke Partner in einer starken Nato”, so der Deutsche Bundeskanzler, der den Tweet gleich auch noch ein zweites Mal auf Englisch absetzte.

Zuletzt war die Stimmung zwischen Trump und Merz miserabel gewesen, nachdem der Kanzler bei einer Veranstaltung in einer Schule gesagt hatte, dass die USA im Iran-Krieg keine richtige Strategie hätten. Trump reagierte umgehend mit Kritik am deutschen Bundeskanzler und kündigte einen Abzug von mehreren Tausend Soldaten aus Deutschland an.

Dax verliert am Brückentag über zwei Prozent
Höne verzichtet auf Kandidatur für FDP-Vorsitz
Höne zieht Kandidatur für FDP-Vorsitz zurück
Trump-Besuch in China endet freundlich – Konsequenzen aber unklar
DAK: Pflegereform belastet Heimbewohner mit bis zu 20.000 Euro
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Dax verliert am Brückentag über zwei Prozent Dax verliert am Brückentag über zwei Prozent
Nächster Artikel Vermisster 61-jähriger Mann in Würzburg von Polizei gefunden Vermisster 61-jähriger Mann in Würzburg von Polizei gefunden

Folgen Sie uns

You Might also Like