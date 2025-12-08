Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
12.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz will bei AfD-halbieren-Versprechen in Opposition gewesen sein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat auf ungewöhnliche Weise sein einstiges Versprechen relativiert, die AfD “halbieren” zu wollen.

Merz Will Bei Afd-Halbieren-Versprechen In Opposition Gewesen Sein
Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn in 2018 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das habe ich zu einem Zeitpunkt gesagt, wo wir in der Opposition waren”, sagte Merz am Montagabend in der ARD-Sendung “Arena”, und ergänzte: “Und wo wir die falschen Entscheidungen bis hin in die Flüchtlingspolitik getroffen haben, und die sind wir jetzt gerade dabei, zu korrigieren”.

Das Pikante daran: Merz machte die Ansage, die AfD “halbieren” zu wollen, das erste Mal öffentlich im Herbst 2018 unter anderem bei CDU-Regionalkonferenzen im Zuge der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden – Kanzlerin war damals Angela Merkel (CDU), die damals 13 Jahre im Amt war und in einer großen Koalition mit der SPD regierte.

Die AfD rangierte damals in den Umfragen zwischen 13 und 18 Prozent, mittlerweile wird sie auf 24 bis 27 Prozent taxiert. Merz stellte sich am Montag in der Sendung den Fragen von einfachen Bürgern. Er habe damit gerechnet, auf das Thema angesprochen zu werden, sagte der Kanzler.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...

Neueste Artikel