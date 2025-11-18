Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz will bundesweite Sicherheits-Standards für Weihnachtsmärkte

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CD) will bundesweite Sicherheits-Standards für Weihnachtsmärkte.

Merz Will Bundesweite Sicherheits-Standards Für Weihnachtsmärkte
Friedrich Merz am 18.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung sei darum “sehr bemüht”, sagte Merz am Dienstag bei seinem Antrittsbesuch in Sachsen-Anhalt in Bezug auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, auf dem es im letzten Jahr einen Anschlag mit sechs Toten und hunderten Verletzten gegeben hatte.

Grundsätzlich sei die Frage der Absicherung von Weihnachtsmärkten Aufgabe der Landespolizeien, “das ist keine Aufgabe, die der Bund leisten kann”, so der Kanzler. Der Bund unterstütze aber “jede Form der Koordinierung und der Abstimmung, auch der Sicherheitskonzepte”, weil es das Problem in allen Bundesländern gebe.

“Mich beschwert das sehr, dass wir mittlerweile selbst in kleineren Städten Weihnachtsmärkte nicht mehr ohne ein umfassendes Sicherheitskonzept durchführen können”, sagte Merz. Er hoffe, dass der Magdeburger Weihnachtsmarkt sicher stattfinden könne. “Ich verfolge die Diskussion sehr intensiv”, so der Kanzler. Er habe auch eine Einladung angenommen, vor Weihnachten auf einem Gedenkgottesdienst in Magdeburg zu sprechen.

Um das Sicherheitskonzept auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt hatte es in diesem Jahr heftige Debatten gegeben.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

