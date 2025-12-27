Newsletter
Sonntag, Dezember 28, 2025
Merz will in Telefonat mit Selenskyj Details zu Trump-Treffen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vom ukrainischen Präsidenten Auskunft über das geplante Treffen mit Donald Trump verlangt.

Merz Will In Telefonat Mit Selenskyj Details Zu Trump-Treffen
Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auf Initiative des Bundeskanzlers habe Selenskyj am Samstagabend eine Reihe von Staats- und Regierungschefs und Vertreter von EU und Nato über seine bevorstehenden Friedensgespräche mit dem US-Präsidenten informiert, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.

Selenskyj befinde sich auf dem Weg in die USA und habe die sogenannte Berlin-Gruppe über den Verhandlungsstand informiert. “Die elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von Nato und der EU sicherten der Ukraine ihre volle Unterstützung zu und unterstrichen, in enger Koordination mit den USA für einen nachhaltigen und gerechten Frieden in der Ukraine einzutreten”, sagte Kornelius. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Dem Vernehmen nach will Selenskyj am Sonntag mit Trump auf dessen privatem Anwesen Mar-a-Lago in Florida über eine von der ukrainischen Seite überarbeitete Version des US-Plans zur Beendigung des Krieges sprechen. Vorher will er außerdem wohl auch einen Zwischenstopp in Kanada machen.

