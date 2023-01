Tradition trifft Moderne – unter diesem Motto stand das Wochenende in Augsburg. Rund 25.000 Besuchern waren von Freitag bis Sonntag im Messezentrum zu Gast und sammelten großartige Eindrücke auf der JAGEN UND FISCHEN mitsamt ihren rund 300 Ausstellern. Einkaufen und Erlebnisse für Groß und Klein standen im Vordergrund.

Eindrucksvoll bestätigt die Messe Augsburg die Erwartungen und begeistert mit der Neuaufstellung der JAGEN UND FISCHEN. Neuer, frischer, moderner: Besucher und Aussteller konnten dies an diesem Wochenende in drei gefüllten Messehallen selbst erleben. Süddeutschlands erfolgreichste Branchenmesse für Jäger, Angler, Natur- und Outdoorbegeisterte punktete auch mit ihrer Internationalität: 17 Länder waren unter den ausstellenden Unternehmen vertreten, die internationale Beteiligung lag bei 15 %. Auch Besucher aus dem Ausland, überwiegend aus Österreich und der Schweiz, haben den Weg auf sich genommen, um die JAGEN UND FISCHEN zu besuchen. Die länderübergreifende Zusammenarbeit ist Markenzeichen der JAGEN UND FISCHEN: 2023 haben die Fischereiverbände Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam die „2. Süddeutschen Hallenmeisterschaft im Castingsport“ in den Messehallen ausgerichtet. Die nächste JAGEN UND FISCHEN findet vom 12. bis 14. Januar 2024 statt.

Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, zeigt sich zufrieden: „Zum 10. Mal konnten wir in diesem Jahr mit der JAGEN UND FISCHEN unseren traditionellen Auftakt ins Messejahr feiern – und das war ein voller Erfolg! Die kompaktere Konzeption zusammen mit den neuen Erlebniswelten, die zahlreichen weiteren Highlights, die für Besucher geboten wurden, haben überzeugt.“

Die beliebte Publikumsmesse JAGEN UND FISCHEN ist der Branchentreffpunkt zum Saisonauftakt in Süddeutschland. Sie findet seit 2012 in Augsburg statt und steht für traditionelle Tätigkeiten, die bereits seit Jahrhunderten in der Kulturgeschichte des Menschen verankert sind, angepasst auf unsere heutige, moderne Zeit, wo sie Jung und Alt gleichermaßen begeistern. Die vielfältigen Ausstellungsbereiche präsentieren die neuesten Trends und Produkte aus den Bereichen Jagd, Fischerei sowie Outdoor und Offroad; zum umfassenden Rahmenprogramm für die ganze Familie gehören Erlebniswelten rund um Jagd und Fischerei, Greifvögel- und Hundepräsentationen sowie spannende Vorträge.