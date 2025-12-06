Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren Gewalttat. Ein 49-jähriger Türke griff seine Ex-Partnerin, eine 45-jährige Deutsche, in der Richard-Strauß-Straße an und stach mit einem Küchenmesser auf sie ein. Ihre beiden Söhne im Alter von 29 und 17 Jahren versuchten noch, ihre Mutter zu schützen, und schlugen und traten auf den Angreifer ein – vergeblich.

Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und starb dort wenig später. Auch der mutmaßliche Täter erlitt Verletzungen und wird derzeit in der Klinik polizeilich bewacht.

Die Polizei sperrte den Tatort ab und befragte Zeugen. Die Kriminalpolizei hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.