Newsletter
Samstag, Dezember 6, 2025
10 C
London
type here...
Subscribe
Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet
Polizeimeldungen BayernNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren Gewalttat. Ein 49-jähriger Türke griff seine Ex-Partnerin, eine 45-jährige Deutsche, in der Richard-Strauß-Straße an und stach mit einem Küchenmesser auf sie ein. Ihre beiden Söhne im Alter von 29 und 17 Jahren versuchten noch, ihre Mutter zu schützen, und schlugen und traten auf den Angreifer ein – vergeblich.

Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und starb dort wenig später. Auch der mutmaßliche Täter erlitt Verletzungen und wird derzeit in der Klinik polizeilich bewacht.

Die Polizei sperrte den Tatort ab und befragte Zeugen. Die Kriminalpolizei hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

0
Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Explosion und Vollbrand in Wohnhaus in Chamerau: Zwei Verletzte, Ermittlungen laufen

0
CHAMERAU, LKR. CHAM. In Chamerau ereignete sich heute Vormittag...
Augsburg Stadt

Auch in Augsburg: Bundesweite Schülerproteste gegen Wehrdienst

0
Auch in Augsburg versammelten sich am Freitagmorgen Schüler, um...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.12.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel