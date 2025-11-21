Messerangriff auf 29-Jährigen in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen für versuchten Totschlag

NÜRNBERG. (1095) In der Nacht zum Samstag, den 15. November 2025, ereignete sich im Nürnberger Norden ein dramatischer Übergriff auf einen 29-jährigen Syrer. Ein unbekannter Angreifer versuchte, mit einem großen Messer auf den Hals des Opfers einzuschlagen, verfehlte jedoch sein Ziel. Die Mordkommission Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Angriff auf offener Straße

Der Vorfall ereignete sich gegen 22:40 Uhr, als der 29-Jährige die Johannisstraße entlanglief. Auf Höhe der Helmstraße wurde er von einer Gruppe mehrerer unbekannter Personen angesprochen. Einer der Männer zog ein großes Messer und schwang es in Richtung des Halses des Mannes, der den Angriff jedoch unverletzt überstand, indem er auswich. In der Auseinandersetzung verlor das Opfer seine Jacke und seinen Rucksack und flüchtete in die Helmstraße.

Täter flüchten unbemerkt

Während der 29-Jährige um Hilfe rief, flohen die Täter in Richtung Schnieglinger Straße, eine weitere Person entkam mit einem schwarzen Opel. Die Flucht der Täter könnte von Passanten beobachtet worden sein, doch bislang konnten die Täter nicht gefasst werden. Bei seiner Rückkehr zur Helmstraße bemerkte der Syrer, dass seine Jacke und sein Mobiltelefon gestohlen worden waren.

Fahndung nach Tätern und Zeugenaufruf

Die Beschreibung des Haupttäters lautet: männlich, etwa 20 Jahre alt, lockiges Haar, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem braunen Pyjama. Über die anderen drei Männer ist lediglich bekannt, dass auch sie ein südländisches Aussehen hatten, einer von ihnen trug eine schwarze Maske. Aufgrund der Art des Übergriffs ermittelt die Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem schwarzen Opel geben können, werden dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl