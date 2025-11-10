Messerangriff im Süden Nürnbergs: Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts im Restaurant

Am späten Samstagnachmittag des 8. November 2025 ereignete sich im Nürnberger Süden ein dramatischer Zwischenfall: Ein unbekannter Angreifer versuchte, einen 31-jährigen Mann mit einem Messer zu verletzen. Dank des beherzten Eingreifens mehrerer Personen konnte der Angriff jedoch verhindert werden. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Streit eskaliert in Restaurant

Um 17:00 Uhr gerieten mehrere Personen aus noch ungeklärten Gründen in einem Restaurant an der Pillenreuther Straße in einen heftigen Streit. Beim Versuch, die Streithähne aus dem Restaurant zu entfernen, kam es zum Messerangriff auf einen angestellten 31-Jährigen, der jedoch unverletzt blieb. Der Täter und seine Begleiter flüchteten daraufhin. Der Restaurantinhaber, 47 Jahre alt, nahm die Verfolgung auf und wurde selbst mit einem Messer leicht verletzt.

Polizei findet Tatmesser

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Untersuchungen und fand bei der Spurensuche das Tatmesser. Die Nürnberger Mordkommission führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

