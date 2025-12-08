Messerangriff in Bad Abbach: Jugendlicher verletzt 19-Jährigen bei Streit

BAD ABBACH, LKR. KELHEIM. Am Freitag, dem 5. Dezember 2025, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Kochstraße in Bad Abbach. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kelheim sowie eine Streife der Polizeiinspektion Neutraubling wurden zu einer Auseinandersetzung gerufen.

Hintergründe des Streits

Laut den aktuellen Ermittlungen gab es einen Streit zwischen einem 22-Jährigen, einem 16-Jährigen und einem 19-Jährigen. Der Grund des Streits ist noch ungeklärt. Während der Auseinandersetzung wurde Pfefferspray eingesetzt, und der 16-jährige Deutsche soll den 19-jährigen Deutschen mit einem Messer am Rücken verletzt haben. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Festnahme der Tatverdächtigen

Bei der anschließenden Fahndung konnten die 16- und 22-jährigen Deutschen von der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen wegen Verdachts auf Gefährliche Körperverletzung aufgenommen.

Veröffentlicht: 8. Dezember 2025, 10:15 Uhr