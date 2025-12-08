Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Messerangriff in Bad Abbach: Jugendlicher verletzt 19-Jährigen bei Streit
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Messerangriff in Bad Abbach: Jugendlicher verletzt 19-Jährigen bei Streit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAD ABBACH, LKR. KELHEIM. Am Freitag, dem 5. Dezember 2025, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Kochstraße in Bad Abbach. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kelheim sowie eine Streife der Polizeiinspektion Neutraubling wurden zu einer Auseinandersetzung gerufen.

Hintergründe des Streits

Laut den aktuellen Ermittlungen gab es einen Streit zwischen einem 22-Jährigen, einem 16-Jährigen und einem 19-Jährigen. Der Grund des Streits ist noch ungeklärt. Während der Auseinandersetzung wurde Pfefferspray eingesetzt, und der 16-jährige Deutsche soll den 19-jährigen Deutschen mit einem Messer am Rücken verletzt haben. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Festnahme der Tatverdächtigen

Bei der anschließenden Fahndung konnten die 16- und 22-jährigen Deutschen von der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen wegen Verdachts auf Gefährliche Körperverletzung aufgenommen.

Veröffentlicht: 8. Dezember 2025, 10:15 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...

Neueste Artikel