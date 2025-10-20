Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

LANDSHUT. Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.

Notruf der Mutter führte zum Polizeieinsatz

Der Einsatz wurde ausgelöst durch einen Notruf der Mutter des 30-Jährigen, die angab, ihr Sohn befinde sich in einer psychischen Ausnahmesituation und verhalte sich äußerst aggressiv. Zudem halte er sich unberechtigt in ihrer Wohnung auf. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, forderten sie den Mann auf, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin griff er die Beamten mit einem Messer an, was den Einsatz der Schusswaffe notwendig machte.

Mehrere Verletzte durch den Angriff

Der 30-Jährige zog sich anschließend in die Wohnung zurück, woraufhin die Einsatzkräfte die Wohnung umstellten und Verstärkung anforderten. Gegen 14:30 Uhr gelang die Festnahme. Bei dem Vorfall wurden zwei Polizeibeamte durch Messerstiche verletzt. Eine weitere Beamtin erlitt ebenfalls Verletzungen während des Einsatzes. Alle drei Beamten befinden sich zur Behandlung in Krankenhäusern. Auch der 30-jährige Angreifer wurde durch den Schuss schwer verletzt und wird in einer Klinik behandelt.

Ermittlungen aufgenommen

Derzeit laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen die Polizeibeamten unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut. Parallel dazu untersucht das Bayerische Landeskriminalamt die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs. Speziell geschulte Polizeibeamte betreuen die betroffenen Einsatzkräfte sowie die Angehörigen des 30-Jährigen.