Messerangriff in Mannheim: Islamistisches Motiv wahrscheinlich

Der Mann, der in Mannheim an einem Stand der rechtspopulistischen “Bürgerbewegung Pax Europa” (BPE) sechs Menschen mit einem Messer verletzte, handelte nach Einschätzung der Ermittler wohl aus islamistischem Motiv. Wie der “Spiegel” berichtet, ist dies allerdings noch nicht gesichert. Demnach handelt es sich bei dem Angreifer um einen 25-jährigen, der im afghanischen Herat geboren wurde, in Hessen lebte und den Behörden bislang noch nicht als Extremist aufgefallen ist.

Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Michael Stübgen (CDU), hat die Messerattacke von Mannheim als Beleg für eine Verrohung der Gesellschaft bezeichnet. “Das Motiv des Messerstechers wird jetzt untersucht, die Sicherheitsbehörden werden daraus ihre Schlüsse ziehen müssen”, sagte Brandenburgs Innenminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).

“Diese schreckliche Tat macht darüber hinaus erneut deutlich, wie sehr unsere Gesellschaft verroht. Das muss uns alle zu denken geben.” Die Tat mache sprachlos und sei erschütternd, sagte Stübgen. “Ich wünsche den Opfern, insbesondere dem lebensgefährlich verletzten Polizisten eine vollständige Genesung.”

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei Instagram und X geschrieben, die Bilder aus Mannheim seien furchtbar. “Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie”, so der Kanzler. “Der Täter muss streng bestraft werden.”

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich ebenfalls erschüttert gezeigt. “Die Messerattacke in Mannheim ist ein schreckliches Verbrechen”, sagte sie. “Die Bilder dieser brutalen Gewalttat sind erschütternd. Ich wünsche den Opfern dieser Tat, dass sie wieder vollständig genesen können.” Ihre Gedanken seien insbesondere auch bei dem durch Messerstiche schwerverletzten Polizeibeamten. Die SPD-Politikerin erwartet, dass die Hintergründe dieser Tat sowie die Motive des Täters durch die Ermittlungen aufgeklärt werden. “Wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben”, sagte Faeser.

Bei einer Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz sind am Freitag nach Polizeiangaben Menschen verletzt worden. Über das Ausmaß und die Schwere der Verletzungen könnten bislang keine Angaben gemacht werden, hieß es vom Polizeipräsidium Mannheim. Infolge des Angriffs habe ein Beamter seine Schusswaffe eingesetzt. Dadurch sei auch der Angreifer verletzt worden, so die Behörde. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.