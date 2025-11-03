Newsletter
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Messerangriff in Regenstauf: Tatverdächtiger in U-Haft nach versuchtem Tötungsdelikt vor Diskothek

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den frühen Morgenstunden des 1. November 2025 verletzte ein 34-jähriger Mann vor einer Diskothek in Regenstauf zwei Besucher mit einem Messer. Nach der Tat befindet sich der Verdächtige nun in Untersuchungshaft.

Haftbefehl erlassen

Am 2. November 2025 wurde der deutsche Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ der Richter Haftbefehl, und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Die Kriminalpolizei Regensburg leitet in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen. Der 34-Jährige steht unter Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben und noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

