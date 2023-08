Messerangriff in Syrgenstein – 56-Jähriger wird schwer verletzt

Am vergangenen Samstag ereignete sich im Klausenweg in Syrgenstein ein versuchtes Tötungsdelikt, bei dem ein 56-Jähriger schwer verletzt wurde. Glücklicherweise schwebt er derzeit nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr, als es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Tatverdächtigen und dem 56-Jährigen kam. Im Verlauf des Streits griff der 42-Jährige den älteren Mann mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Der 56-Jährige konnte sich zu seinen Angehörigen flüchten, die sofort den Notruf verständigten. Die Polizei traf wenig später am Wohnort des Tatverdächtigen ein und nahm ihn vorläufig fest.

Der verletzte 56-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntag wurde der 42-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und untersucht derzeit die Hintergründe der Tat. Aufgrund des laufenden Verfahrens werden derzeit keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden.